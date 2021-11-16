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Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. maçına çıkacak - Son Dakika

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. maçına çıkacak

16.11.2021 15:56
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. maçına çıkacak

THY Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.

THY Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile yarın 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Yunanistan, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. maçına çıkacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. maçına çıkacak - Son Dakika
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