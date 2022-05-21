Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak

Bu büfede tost yiyen para ödemiyor, üstüne altın alıyor! Ancak bir şart var

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yarı final maçlarında Olimpiakos'u eleyerek finale çıkan Anadolu Efes ile Barcelona'yı eleyen Real Madrid, THY EuroLeague finalinde kupanın sahibi olmak için ter dökecek.

KARŞILAŞMA 20:00'DE BAŞLAYACAK

BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak olan karşılaşma, Stark Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

40. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Real Madrid, THY EuroLeague'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazanmıştı.