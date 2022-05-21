Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak

21.05.2022 11:33

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 'Dörtlü Final' organizasyonunun şampiyonluk maçında bugün Anadolu Efes ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yarı final maçlarında Olimpiakos'u eleyerek finale çıkan Anadolu Efes ile Barcelona'yı eleyen Real Madrid, THY EuroLeague finalinde kupanın sahibi olmak için ter dökecek.

KARŞILAŞMA 20:00'DE BAŞLAYACAK

BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak olan karşılaşma, Stark Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.

40. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Anadolu Efes ile Real Madrid, THY EuroLeague'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazanmıştı.

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Anadolu Efes, Real Madrid, Sırbistan, Belgrad, Spor, Son Dakika

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