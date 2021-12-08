Anadolu Efes-Barcelona mücadelesi sezonun en fazla seyircili maçı oldu

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk ettiği maç, organizasyonda bu sezon en fazla seyircinin salonda takip ettiği maç oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 8 basketbolsever izledi. Anadolu Efes-Barcelona mücadelesi, ligin geride kalan bölümünde salonda en fazla takip edilen maç olarak kayıtlara geçti.