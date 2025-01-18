Anadolu Efes, Barcelona'ya Yenildi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Barcelona'ya Yenildi

Anadolu Efes, Barcelona\'ya Yenildi

EuroLeague 22. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol takımı Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu. Bu sonuçla Barcelona 13. galibiyetini elde ederken, Anadolu Efes üst üste 5. yenilgisini aldı.

18.01.2025 00:48  Güncelleme: 00:49
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SALON: Palau Blaugrana

HAKEMLER: Damir Javor, Milivoje Jovcic, Tomasz Trawicki

BARCELONA: Punter 15, Anderson 3, Vesely 11, Brizuela 10, Metu 10, Satoransky 6, Nunez 11, Fall 13, Abrines 5, Parker 4, Parra 2

ANADOLU EFES: Larkin 13, Beaubois 3, Bryant 16, Smits 1, Thompson 10, Johnson 2, Dozier Jr 6, Poirier 13, Ercan Osmani 5, Oturu 8, Willis 3, Nwora

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 48-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-59

EuroLeague'in 22'nci haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona'ya 90-80 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Barcelona 13'üncü galibiyetini elde etti. Anadolu Efes ise üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgilisini aldı.

Kaynak: DHA

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