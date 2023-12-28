Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can: Küçük detaylar maçın sonucunu belirledi

THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında sahasında Fenerbahçe Beko'ya 89-84 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenör Erdem Can, maçın sonucunu küçük detayların belirlediğini ifade etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdem Can, oyuncularının son saniyeye kadar savaş verdiğini belirtti.

Takımın oyun planına sadık kaldığına dikkati çeken Can, "Savunmada sağlam durduk ama küçük detaylar maçın sonucunu belirledi. Hücumda bazı boşluklar bulmamıza rağmen değerlendiremedik. Böyle maçlarda tek pozisyon belirleyici oluyor. Sanırım üç sayılık atış konusunda yüzde 30'un altında kaldığımız beşinci maçımız. Bazı oyuncularımız sakatlıktan dönüyorlar. Avrupa Ligi çok uzun bir maraton. Her şey çok çabuk değişebiliyor. Daha iyi olacağız." açıklamasında bulundu.

Sakat oyuncuların çokluğunun kendilerini etkilediğini de söyleyen Can, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızı orijinal pozisyonların dışında oynatmak zorunda kalıyoruz. Üçüncü uzunumuzu sahada tutmak zorunda kaldık. Bunun dışında şutların girmesi de önemli bir faktör oluyor. İlk yarıda iyi bir yüzdeyle oynarken ikinci yarıda dış atışlarda 20'de 4 gibi bir orana ulaştık. Zizic gibi oyuncular hacim kaplayan isimler. Bir şekilde kullanmak anlamında ihtiyacımız oluyor. 4 numarayı 3 gibi kullanmak durumunda kalıyoruz."