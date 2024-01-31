Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can ve kaptan Shane Larkin, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Spor

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can ile takım kaptanı Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Can ile Larkin, lacivert-beyazlı ekibin tesislerinde gerçekleştirilen oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Erdem Can, Çevre-Yaşam kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Ata'nın huzurunda" isimli fotoğrafı seçti. Haber kategorisinde oyunu Yassine Gaidi'nin objektifine yansıyan "Umut ve korku" fotoğrafından yana kullanan Can, spor kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" isimli fotoğrafını tercih etti.

Shane Larkin, Çevre-Yaşam kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması" ve spor kategorisinde "Dünyanın sultanları" fotoğraflarını seçti. Milli oyuncu, haber kategorisinde ise oyunu Utku Uçrak'ın objektifine yansıyan "Hava manevrası" adlı fotoğraftan yana kullandı.