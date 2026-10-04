Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma deplasmanından 85-79 galip ayrıldı

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma deplasmanından 85-79 galip ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi. Devreyi 45-38 önde tamamlayan Efes, üstünlüğünü koruyarak 2. haftayı galibiyetle kapattı.
Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu
Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12
Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11
1. Periyot: 20-19
Devre: 38-45
3. Periyot: 53- 61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi.
Kaynak: AA
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