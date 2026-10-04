Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma deplasmanından 85-79 galip ayrıldı - Son Dakika
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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma deplasmanından 85-79 galip ayrıldı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi. Devreyi 45-38 önde tamamlayan Efes, üstünlüğünü koruyarak 2. haftayı galibiyetle kapattı.

Salon: Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12

Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11

1. Periyot: 20-19

Devre: 38-45

3. Periyot: 53- 61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes, Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 85-79 yendi.

Kaynak: AA
Anadolu EfesSigortaTürkiyeEylülEfesSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nde Bandırma deplasmanından 85-79 galip ayrıldı - Son Dakika
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