Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında görev yapacak şekilde anlaşma sağladığını duyurdu. Hırvat çalıştırıcı, Erdem Can'ın ayrılmasının ardından takımın başına getirilmişti.

02.05.2024 13:23
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, başantrenör Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Tomislav Mijatovic, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında başantrenörümüz olarak görev yapacak." ifadesi kullanıldı.

44 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, başantrenör Erdem Can ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Tomislav Mijatovic ile 2 yıllık anlaşma sağladı - Son Dakika

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