Anadolu Efes, Bayern Münih\'i farklı mağlup etti

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Rain Peerandi (Estonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Anadolu Efes: Larkin 28, Clyburn 21, Pleiss 2, Hollatz 6, Ercan Osmani 11, Beaubois 6, Bryant 10, Thompson 10, Oturu 2, Willis 9, Jones 4
Bayern Münih: Edwards 19, Bolmaro 10, Lucic 18, Ibaka 15, Booker 8, Weiler-Babb, Francisco 9, Giffey, Bonga, Obst 3, Wimberg 2, Brankovic 2
1. Periyot: 26-28
Devre: 53-49
3. Periyot: 88-65
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Bayern Münih ekibini 109-86 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 12. galibiyetini elde ederken, Alman ekibi ise 16. kez mağlup oldu.
Müsabakaya etkili başlayan Bayern Münih, peş peşe bulduğu basketle ilk molaya 12-6 üstün gitti. Pota altından rahat sayılar bulan Bayern Münih, periyodun son dakikasına 9 sayı önde girdi. Anadolu Efes rakibine 9-0'lık seriyle karşılık verirken, konuk takım son anda bulduğu basketle ilk periyodu 28-26 üstün tamamladı.
Willis'in üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan Anadolu Efes, Lucic ve Brankovic'in sayılarıyla yeniden oyunda üstünlüğü ele almaya çalışan rakibinin savunmasını dış şutlarla aşmaya çalıştı. İkinci çeyreğin ilk bölümünde attığı tüm basketleri üç sayı çizgisinin gerisinden kaydeden lacivert-beyazlılar, rakibinin farkı açmasına izin vermedi. Anadolu Efes, soyunma odasına 53-49 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü eline alan Anadolu Efes, kısa sürede farkı 10 sayıya (64-54) çıkardı. Savunma direncini arttıran lacivert-beyazlı ekip, Ercan Osmani, Larkin ve Clyburn üçlüsünün hücumdaki etkili performansıyla son periyoda 88-65 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Anadolu Efes, karşılaşmadan 109-86 galip ayrıldı.
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçta tek golü Batshuayi attı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda Türkiye, kadınlar ve erkekler curling müsabakalarında mağlup oldu. Kadınlarda Hırvatistan ve Çin'e karşı alınan mağlubiyetlerle Türkiye, 3. maçından da yenik ayrıldı. Erkeklerde ise Çin'e karşı alınan 10-5'lik yenilgiyle Türkiye, 3. maçını da kaybetti.
Fenerbahçe'nin deplasmanda Union Saint-Gilloise ile kozlarını paylaştığı maçın gol perdesini Batshuayi açtı. 20. dakikada altı pasta boşta kalan yıldız golcü düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın ilk gününde Türk sporcular, 4 madalya elde etti. Kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya kazanırken, grekoromen stilde Enes Başar, Muhammed Ali Göçmen ve Veli Yılmaz bronz madalya aldı. Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, eksikler nedeniyle kadroda değişiklikler yaptı. İlk 11'de 4 oyuncu değişikliği yapılan Fenerbahçe'de, tecrübeli stoper Leonardo Bonucci ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını desteklemek için statta yerlerini aldı.
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