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Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaşacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Bayern Münih ile deplasmanda mücadele edecek. Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçta Maccabi Tel Aviv'e yenilmişti. Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 816. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Bayern Münih ile karşılaşacak
19.12.2023 - 10:41,
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak.

Bmw Park'ta oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligdeki son maçında İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibine deplasmanda 95-86 yenilmişti.

Anadolu Efes, elde ettiği 7'şer galibiyet ve mağlubiyet sonucunda averajla 12. sırada bulunuyor.

Ev sahibi takım ise 6 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

Avrupa kupalarında 816. randevu

Anadolu Efes, Bayern Münih müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 816. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 815 karşılaşmada 462 galibiyet ve 353 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 568. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 305 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 262 kez rakiplerine mağlup oldu.

Kaynak: AA
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