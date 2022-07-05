Anadolu Efes beşinci kez Avrupa'nın en iyi pazarlama yapan takımı

Anadolu Efes Spor Kulübü, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül'e layık görüldü. Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, EuroLeague tarafından beşinci kez "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilerek Avrupa basketbolunda bir ilke imza attıklarını belirtti.

EuroLeague'in her sene düzenlediği Devotion Pazarlama Ödülleri'nde en çok ödül alan takım olan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda da Altın Ödül'e layık görüldü. EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanan tek Türk kulübü olan Anadolu Efes, aynı zamanda Avrupa'da bu büyük ödüle beşinci kez ulaşan ilk kulüp olma başarısını gösterdi.

EuroLeague ve EuroCup takımlarının katılımı ve oylarıyla belirlenen Devotion Pazarlama Ödülleri'nde 2010, 2013, 2017 ve 2020 yıllarından sonra 2022 yılında da Altın Ödül kazanan Anadolu Efes, 2019 ve 2021 yıllarında ise Gümüş Ödül'ün sahibi olmuştu. Anadolu Efes son başarısıyla, EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde toplamda yedinci ödülünü kazanmış oldu.GÖKÇE DAYI: AVRUPA BASKETBOLUNDA BİR İLKE İMZA ATTIKAnadolu Efes'in EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde Altın Ödül kazanmasıyla ilgili bir değerlendirmelerde bulunan Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, şunları söyledi: "EuroLeague tarafından beşinci kez 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilerek Avrupa basketbolunda bir ilke imza attık. Avrupa'nın en üst düzey basketbol organizasyonunda şampiyonluğa ulaştığımız bu unutulmaz sezonda, 'Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilmenin de gururunu yaşıyoruz."EuroLeague Devotion Pazarlama Ödülleri'nde beşinci kez Altın Ödül kazanmalarını sağlayan "Gezegen için Harekete Geç" projesinin, üç farklı çalışmayı içerisinde barındırdığını ifade eden Gökçe Dayı sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu Efes'in 2021 yılında başlattığı ağaçlandırma kampanyasındaki 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturma hedefine biz de 'Her Sayı +1 Ağaç Demek' projesiyle destek verdik. Bu sezon EuroLeague'de oynadığımız üç karşılaşmada atılan her sayı bir ağaca dönüşürken salona gelen toplam 39.261 basketbolseverin her biri için de +10 tohum topu bağışladık. 579 bin 60 tohum topunun elde edildiği proje kapsamında yapılan fiziksel ve dijital etkinliklerde; kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız el ele verdi. 22 Mart Dünya Su Günü'nde oynadığımız Real Madrid karşılaşmasında ise sahaya, Wilo Türkiye iş birliğinde azalan su kaynaklarının korunmasına ve temiz suyun önemine dikkat çektiğimiz 'Dünya Su Günü' forması ile çıktık. Yaptığımız bir diğer çalışma ise Panathinaikos OPAP maçında oyuncularımızın giydiği '#17 #HareketeGeç' formalarıydı. Bu özel forma ile Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacına spor dünyasının dikkatini çekmeyi amaçladık. Bu ödüle ulaştığımız yolculukta birlikte çalıştığımız iş ortaklarımıza ve partnerlerimize; ayrıca projelerimize destek veren taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Gökçe Dayı, önümüzdeki sezonlarda da sportif başarıları, pazarlama alanında elde ettikleri ödüllerle taçlandırmak istediklerini sözlerine ekledi.