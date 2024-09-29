Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 83-82 yenerek 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

29.09.2024 20:46
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Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu, Hayes-Davis 20, Hall 7, Colson 19, Marjanovic 4, Baldwin 7, Wilbekin 14, Metecan Birsen 3, Melli 8, Mert Emre Ekşioğlu, Sertaç Şanlı

Anadolu Efes: Erkan Yılmaz 2, Thompson 6, Bryant 21, Oturu 16, Ercan Osmani 13, Nwora 7, Poirier 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Willis 3, Beaubois 9, Rıdvan Öncel

1. Periyot: 20-24

Devre: 43-39

3. Periyot: 57-64

Fenerbahçe Beko'yu 83-82'lik skorla mağlup eden Anadolu Efes, basketbolda 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Müsabaka iki takımın karşılıklı basketleriyle başladı. Fenerbahçe Beko, Marjanovic'i pota altında kullanmak isterken, Anadolu Efes de Oturu, ilk bölümde takımın sayı yükünü çeken isim oldu. Taraflar televizyon molasına 12-11'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle girdi. Lacivert-beyazlılarda Oturu, bu bölümde 8 sayı kaydetti. Molanın ardından pota altında daha etkili olan Anadolu Efes, periyodu 24-20 önde tamamlayan taraf oldu.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko sert savunmayla öne çıktı. Periyodun başında iki ekip karşılıklı sayılar bulurken, ilk bölümü Anadolu Efes 31-25 önde tamamladı. Sert savunmaya geçen Fenerbahçe Beko, yakaladığı 11-0'lık seriyle farkı kapatıp öne geçti: 36-31. Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis ve Colson'un çeyrekteki etkili oyunuyla devreyi 43-39 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısı Anadolu Efes'in 7-0'lık serisiyle başladı: 43-46. Molanın ardından Colson'un 3 sayılık basketiyle eşitliği yakalayan Fenerbahçe Beko, aynı oyuncusunun serbest atıştan bulduğu sayılarla yeniden öne geçti: 48-46. Hücumda dış atışlara yönelen Anadolu Efes, Bryant'ın üst üste 2 üç sayılık basketiyle önce öne geçti, sonra farkı 6 sayıya yükseltti: 50-56. Farkın kapanmasına izin vermeyen lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 64-57 önde girdi.

Müsabakanın son çeyreğinde Fenerbahçe Beko, ribauntlarda daha etkili başlayan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip ilk 5 dakikalık periyotta farkı 2 sayıya kadar indirmeyi başardı: 70-72. Hayes-Davis'in 3 sayılık atışıyla Fenerbahçe Beko öne geçerken, Melli'nin boş pozisyonda yaptığı smaç sonrasında Anadolu Efes molaya gitti: 75-74. Mola dönüşünde Bryant'ın sayılarıyla öne geçen Anadolu Efes, savunmada da rakibine üstünlük kurarken, son 1 dakikaya da 4 sayı farkla önde girdi: 77-81. Mola dönüşünde Wilbekin'in 3 sayılık basketiyle fark 1 sayıya geriledi: 82-83. Son hücumda Anadolu Efes top kaybı yaparken, bitime 7,9 saniye kala oyunu kenardan başlatan Wilbekin, topu rakibine kaptırdı. Son pozisyonda lacivert-beyazlı ekip Bryant'ın kullandığı 2 serbest atışta isabet bulamasa da, Ercan Osmani'nin aldığı ribaunt sonrasında Anadolu Efes, karşılaşmayı 83-82 kazandı ve 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

Kaynak: AA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Etkinlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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