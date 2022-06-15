Anadolu Efes, Erten Gazi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Erten Gazi ile sözleşme yeniledi

15.06.2022 11:49
Anadolu Efes, Erten Gazi ile sözleşme yeniledi

Anadolu Efes Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen oyuncusu Erten Gazi ile yeni sözleşme imzaladı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, altyapıdan yetişen oyuncusu Erten Gazi ile yeni sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Erten Gazi ile 1+1 yıllık sözleşme yeniledik." denildi.

Açıklamada, 25 yaşındaki oyun kurucunun bu sezonki istatistiklerine de yer verilirken, "Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde 14 maçta görev alan Erten Gazi, 4.53 dakika ortalama süre alarak maç başına 0,5 sayı, 0,4 ribaunt ve 0,4 asist istatistikleri ile mücadele etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 38 maçta 13.35 dakika süre alan başarılı oyuncumuz, maç başına 5,1 sayı, 1,8 ribaunt ve 0,7 asist ortalamaları tutturdu. Erten Gazi, takımımız ile birlikte bu sezon THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluk ve Türkiye Kupası sevinci yaşadı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Anadolu Efes, basketbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Erten Gazi ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

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