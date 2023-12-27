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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko derbisini kazanmak istiyor - Son Dakika
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Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko derbisini kazanmak istiyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Başantrenör Erdem Can, derbiyi kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamaları gerektiğini belirtti. Fenerbahçe'nin son 3 maçını kazandığını hatırlatan Can, sahalarında sert ve agresif mücadele etmelerinin önemli olduğunu söyledi. Fenerbahçe Beko'da başantrenör Jasikevicius ise Anadolu Efes derbisi için iyi bir oyun çıkarmaları gerektiğini ifade etti.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko derbisini kazanmak istiyor
27.12.2023 - 15:33,
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, derbiyi kazanarak yeni bir galibiyet serisine başlamaları gerektiğini belirtti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde, başantrenör Can ile Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois'nın Fenerbahçe Beko maçına ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını kazandığını hatırlatan Erdem Can, "İyi bir ritimleri var. Bizim de tekrar kazanarak yeni bir seriye başlamamız gerekiyor. Sahamızda sert ve agresif mücadele etmemiz önemli olacak." ifadelerini kullandı.

Son dönemde sergiledikleri performanstan memnun olmadıklarını aktaran Beaubois ise "Fenerbahçe Beko'ya karşı oynadığımız maçlar her zaman özeldir, bu yüzden bir araya gelip mücadele etmemiz ve kazanmak adına elimizden geleni yapmamız için bir fırsat olacak." şeklinde görüş belirtti.

Jasikevicius: "İyi bir oyun çıkarmamız gerekiyor"

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius ile milli oyuncu Sertaç Şanlı, Anadolu Efes derbisi hakkında görüşlerini paylaştı.

Önemli ve zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Jasikevicius, "Anadolu Efes ile İstanbul derbisi için büyük bir rekabetimiz var. Rakibimizin teknik ekibine ve şampiyon olan oyuncu kadrosuna büyük saygı duyuyoruz. Deplasmanda oynamak her zaman zordur. Böyle zorlu bir sahada galibiyet alabilmemiz için iyi bir oyun çıkarmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabaka boyunca oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğinin altını çizen Sertaç Şanlı ise şunları kaydetti:

"Çok zorlu ve önemli bir karşılaşma bizi bekliyor. THY Avrupa Ligi'nde 3 maçtır kazanıyoruz. Çift maç haftasından istediğimizi aldık ama bu kez karşımızda çok iyi ve galibiyete en az bizim kadar ihtiyaç duyan bir ekip olacağını biliyoruz. 40 dakika boyunca oyun planımıza sadık kalmalı ve parkeye adım atar atmaz katkı sağlamaya hazır olmalıyız. Çok çekişmeli ve keyifli bir mücadele bizi bekliyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz."

Kaynak: AA
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