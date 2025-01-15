Anadolu Efes Fransta Yenildi

Spor

Salon: Adidas Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Nick van den Broeck (Belçika)

Paris Basketbol: Shorts 17, Malcolm 12, Ward 6, Hayes 3, Jantunen 10, Hifi 14, Cavaliere 7, Maodo Lo 9, Ouattara 10, Bandja Sy, Kratzer

Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Poirier 14, Larkin 13, Beaubois 3, Johnson 2, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani

1. Periyot: 19-13

Devre: 37-39

3. Periyot: 59-59

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a deplasmanda 88-84 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyette kaldı. Paris Basketbol ise 12. galibiyetini elde etti.