Salon: Adidas Arena
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Nick van den Broeck (Belçika)
Paris Basketbol: Shorts 17, Malcolm 12, Ward 6, Hayes 3, Jantunen 10, Hifi 14, Cavaliere 7, Maodo Lo 9, Ouattara 10, Bandja Sy, Kratzer
Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Poirier 14, Larkin 13, Beaubois 3, Johnson 2, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani
1. Periyot: 19-13
Devre: 37-39
3. Periyot: 59-59
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a deplasmanda 88-84 mağlup oldu.
Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyette kaldı. Paris Basketbol ise 12. galibiyetini elde etti.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes Fransta Yenildi - Son Dakika
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