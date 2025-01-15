Anadolu Efes Fransta Yenildi - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes Fransta Yenildi

Anadolu Efes, Paris Basketbol'a 88-84 mağlup oldu ve 4. maçında da yenilgi yaşadı.

15.01.2025 01:16
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Salon: Adidas Arena

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Gytis Vilius (Litvanya), Nick van den Broeck (Belçika)

Paris Basketbol: Shorts 17, Malcolm 12, Ward 6, Hayes 3, Jantunen 10, Hifi 14, Cavaliere 7, Maodo Lo 9, Ouattara 10, Bandja Sy, Kratzer

Anadolu Efes: Nwora 7, Bryant 21, Smits 4, Thompson 12, Poirier 14, Larkin 13, Beaubois 3, Johnson 2, Oturu 4, Willis 4, Ercan Osmani

1. Periyot: 19-13

Devre: 37-39

3. Periyot: 59-59

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a deplasmanda 88-84 mağlup oldu.

Bu sonuçla üst üste 4. maçını kaybeden Anadolu Efes, 10 galibiyette kaldı. Paris Basketbol ise 12. galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes Fransta Yenildi - Son Dakika

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