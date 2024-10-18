Anadolu Efes Galibiyet Peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes Galibiyet Peşinde

Anadolu Efes, Olympiakos'u 91-89 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve büyük bir mücadele sergiledi.

18.10.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Anaadolu Efes: Thompson 13, Bryant 11, Nwora 10, Ercan Osmani 4, Poirier 7, Larkin 24, Beaubois 4, Smits 8, Erkan Yılmaz 5, Willis 5

Olympiakos: Walkup, Fournier 20, Vezenkov 16, Papanikolaou, Fall 9, Wright 7, Vildoza 2, Dorsey 11, Peters 4, Petrusev 3, McKissic 17

1. Periyot: 11-23

Devre: 41-44

3. Periyot: 65-70

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes, 15 sayı geriye düştüğü maçta Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 91-89 mağlup etti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Olympiakos ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde kapalı gişe oynanan müsabakaya etkili başlayan Olympiakos, Vezenkov'un skorer oyunuyla ilk periyodu 23-11 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Larkin'in devreye girmesiyle toparlanan Anadolu Efes, Thompson'ın 3 sayılık basketiyle bitime 3 saniye kala farkı 1'e kadar indirdi: 41-42. Olympiakos, Dorsey'in son saniyede kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-41 üstün gitti.

Karşılaşmanın üçüncü periyodu dengeli geçti. Dış atışlardan Anadolu Efes Bryant, Olympiakos ise Fournier ile etkili oldu. Yunanistan ekibi, son çeyreğe 70-65 önde girdi.

Dördüncü çeyreğe arka arkaya bulduğu sayılarla başlayan Olympiakos, 31. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 67-75. Oyun üstünlüğünü ele geçiren Anadolu Efes, Bryant'ın isabetli dış atışıyla 37. dakikada ilk kez skoru lehine çevirmeyi başardı: 85-82. Kalan bölüm büyük bir heyecana sahne oldu. Tekrar geriye düşmesine rağmen Olympiakos'un hatasını iyi değerlendiren ve Larkin ile Bryant'ın kazandırdığı kritik basketlerle öne geçen Anadolu Efes, karşılaşmadan 91-89 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın hava atışı, meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla pembe top ile yapıldı.

Anadolu Efes ve Anadolu Sağlık Merkezi'nin işbirliğiyle 11. kez hayata geçirilen "Pembe Top Sahada" projesinin bu yılki gönüllü destekçisi manken, oyuncu ve sunucu Çağla Şikel oldu. Şikel, pembe top ile maçın sembolik hava atışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Basketbol, Etkinlik, Sağlık, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes Galibiyet Peşinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:00 Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü Dilan Polat, Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü
07:33 Abdi İbrahim’in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe’nin başkan yardımcısı oldu Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu
01:24 Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı Yeni atama kararları belli oldu: Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı
00:07 Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor Bebek katilleri ’Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek’ demiş Mağdur aileler birer birer otaya çıkıyor! Bebek katilleri 'Çocuğunuz 2 hafta içinde ölecek' demiş
21:48 Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu Yenidoğan çete üyesi itiraf etti: Morarmaya başlayan bebeği narkotik ilaç ile uyuttu
12:12 Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam’a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek Konak Belediyesi, 2 saat için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin TL ödeyecek
11:55 Nuri Şahin, Süper Lig’in yıldızına kafayı taktı Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
11:33 Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu Beyaz metalin için 1500 lira bandını geçeceği tarih belli oldu
11:32 Eski bakanın hastanesi de listede İşte ’Yenidoğan Çetesi’nin çalıştığı 19 hastane Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane
11:22 Hikmet Karaman’ın yeni takımı herkesi şaşırttı Hikmet Karaman'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
11:07 Oktay Kaynarca’dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak itiraf: Kurtlar Vadisi uyarlamaydı
11:06 Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı Güncellenen hileli gıda listesi yayımlandı!
11:01 Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
10:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2024 08:34:37. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes Galibiyet Peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.