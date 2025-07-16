Anadolu Efes, Georgios Papagiannis ile Anlaştı

ANADOLU Efes, Fransa temsilcisi AS Monaco'da forma giyen Yunan basketçi Georgios Papagiannis ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Pivot mevkisinde görev alan Papagiannis, 2023/24 sezonunda Fenerbahçe Beko'da forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncu, Monaco forması ile bu sezon EuroLeague'de 29 karşılaşmada 16: 30 dakika ortalama süre alarak maç başına 7,3 sayı, 3,4 ribaunt ve 0,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.