Anadolu Efes her sayıyı doğa için atacak

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı LDLC Asvel Villeurbanne maçında atacağı her sayı, tohum olarak tabiatla buluşacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Her sayı +1 Ağaç Demek" sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 4 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelede oyuncuların kaydettiği sayı kadar tohum ekilecek.

Tohumlar, ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan ekim yapabilen ecoDrone araçlarıyla araziye bırakılacak.

Kampanya sadece atılan sayılarla sınırlı kalmayacak. Karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için +10 tohum daha tabiatla buluşturulacak. Ayrıca, karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği gerçekleştirilecek ve taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse, kampanyaya o oranda ilave tohum eklenecek.

"Her Sayı +1 Ağaç Demek" kampanyasının iletişim çalışmalarına Anadolu Efesli oyuncular da katılacak ve yıldız isimler basketbolseverleri bu hareketin parçası olmaya davet edecek.