Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak

12.05.2022 11:55
Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak

THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.

THY Avrupa Ligi'nde geçen yıl şampiyon olan Anadolu Efes'in tarihi başarısı Bahçelievler'de açılacak anıtla ölümsüzleştirilecek.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamada, yeni anıtın Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda açılacağı kaydedildi.

Dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı heykeltıraş ve yüksek mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıtın açılışı, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, başantrenör Ergin Ataman, kulüp yöneticileri ve oyuncuların katılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek Son dakika haber | Anadolu Efes'in Euroleague şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşecek

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Bahçelievler, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak - Son Dakika


Son Dakika
11:46 "Dünyanın en değerli şirketi" unvanı artık Apple'ın değil
11:45 Tuğba Ekinci'den eşinden boşanan eski sevgilisi İbrahim Çelikkol'a sert sözler: Adam olmadın gitti! Kız verilecek son insansın, şan babası
11:42 Galatasaray'ın eski futbolcusu Okan Buruk'tan açıklama: Galatasaray'a hizmet etmek isterim
11:24 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddiası ortalığı karıştırdı! Henüz resmi açıklama gelmedi
11:10 Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir'deki yasaklara karşı özgürlük çağrısı: Festival yasağı kararından geri dönün
11:04 Özdağ, Soylu'nun, "Hayvandan aşağı bir adam" sözlerine dava açtı! Dava kazanılırsa sokak hayvanlarına mama alınacak
11:00 Azovstal'da mahsur kalan Ukraynalı komutandan Elon Musk'a çağrı: Arabulucu bir ülkeye gitmemize yardım edin
10:07 En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari olurken, yoksulluk oranın en yüksek olduğu yer Adana ve Mersin oldu
10:48 Demirtaş'tan 'aydınlar heyeti' önerisi: Bizim hayalimizdeki Türkiye bir çiçek bahçesidir, tek ırk değil tek yürektir!
10:45 Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Sosyal medyadan birbirlerini sildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 11:59:47. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu Efes'in şampiyonluk heykeli Bahçelievler'de açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement