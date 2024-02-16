Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek finale yükseldi

Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka\'yı mağlup ederek finale yükseldi

Anadolu Efes, ING Türkiye Kupası yarı finalinde Pınar Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi. Maç, Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynandı. Anadolu Efes'in başarılı performansıyla Shane Larkin 23, Tibor Pleiss 16 ve Erten Gazi 10 sayıyla öne çıktı. Pınar Karşıyaka'da ise Errick McCollum 20, Vernon Carey 18 ve Vittorio Brown 10 sayıyla takımını destekledi.

16.02.2024 20:44
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A. Efes, ING Türkiye Kupası'nın yarı finalinde P. Karşıyaka'yı 81-77'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Salon: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Özgök, Musa Çetin

Anadolu Efes: Shane Larkin 23, Elijah Bryant 8, Erten Gazi 10, Tibor Pleiss 16, Ercan Osmani 9, Rodrigue Beaubois 4, Salih Altuntaş, Will Clyburn 10, Can Yıldızlı, Erkan Yılmaz

Başantrenör: Tomislav Mijatovic

Pınar Karşıyaka: Jaylon Brown 5, Vittorio Brown 10, Vernon Carey 18, Errick McCollum 20, Kenan Sipahi 7, Furkan Haltalı 9, Hakan Sayılı 6, Thomas Akyazili 2, Darrun Hilliard, Mert Celep

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. periyot: 23-16 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 36-30 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 57-56 (Anadolu Efes lehine) - KONYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı mağlup ederek finale yükseldi - Son Dakika
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