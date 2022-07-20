Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Polonara ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Polonara ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

20.07.2022 13:11
Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Polonara ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, geçen sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren forvet Achille Polonara'yı kadrosuna kattı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Anadolu Efes, geçen sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren forvet Achille Polonara'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, 2,02 metre boyundaki İtalyan oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine ülkesinin Teramo Basket takımında başlayan 30 yaşındaki oyuncu, İtalya'da sırasıyla Varese, Reggio Emilia ve Dinamo Sassari'de forma giydi. 2019-2020 sezonu başında ilk yurt dışı deneyimi için İspanya'nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımına giden Polonara, geçen sezon başında Fenerbahçe Beko'ya transfer oldu.

2015 yılında Reggio Emilia ile İtalya Kupası sevinci yaşayan Polonara, 2018-2019 sezonunda Dinamo Sassari ile FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu elde etti. Baskonia Vitoria Gasteiz'deki ilk sezonunda İspanya ACB Ligi şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyuncu, geçen sezon da ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Polonara, ayrıca 2011 yılında İspanya'nın Bilbao şehrinde düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İtalya Milli Takımı ile ikincilik kürsüsüne çıktı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon 20 maçta 25 dakika 52 saniye ortalama süre alan Achille Polonara, maç başına 9,95 sayı, 5,7 ribaunt ve 1,95 asist ortalamaları ile mücadele etti.

THY Avrupa Ligi'nde ise 33 maçta 22 dakika 7 saniye ortalama süre alan Polonara, maç başına 7,8 sayı, 4,7 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakaladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Anadolu Efes, İtalyan basketbolcu Polonara ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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