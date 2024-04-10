Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında play-in etabı için mücadele edecek

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Olympiakos üstünlük sağlamış olsa da Fenerbahçe avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak ve Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Fenerbahçe'nin eksikleri bulunurken, Michy Batshuayi takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor.