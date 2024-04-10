Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında play-in etabı için mücadele edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 34. ve son haftasında yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 33 haftada 16 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, 10. basamakta yer alıyor.
Organizasyondaki son maçında Fenerbahçe Beko'yu mağlup eden Anadolu Efes, Kızılyıldız karşısında da kazanarak play-in etabında mücadele etmeyi hedefliyor.
Avrupa'da 835. randevu
Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla birlikte Avrupa sahnesindeki 835. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı 834 maçta 471 galibiyet ve 363 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 587. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 586 mücadelenin 314'ünü kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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Sivasspor'da bayramlaşma töreni, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Bahattin Eken, Başkan Yardımcısı Gökhan Karagöl, As Başkanlar Faruk Taşseten ve Burak Özçoban, Teknik Direktör Bülent Uygun, yardımcı antrenörler, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Mardin Emniyet Müdürlüğü, şehiriçi ve şehirlerarası yollarda trafik kazalarını önlemek için 9 günlük tatilde denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanma gibi konularda yapılan denetimlerde 7 bin 825 araç denetlenirken 904 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı. Sürücülere araçta cep telefonu kullanımının riskleri ve alkollü araç kullanımının sonuçları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Olympiakos üstünlük sağlamış olsa da Fenerbahçe avantaj elde etmek istiyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak ve Avrupa Konferans Ligi'nde 17. kez mücadele edecek. Fenerbahçe'nin eksikleri bulunurken, Michy Batshuayi takımın en golcü ismi olarak öne çıkıyor.
Zonguldak'ta, Ramazan Bayramı tatili süresince artan trafik yoğunluğuna karşı yapılan denetimlerde dronlar da kullanıldı. Milli Egemenlik Caddesi Emniyet Kavşağı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 12 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 18 bin 981 lira idari para cezası kesildi.
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