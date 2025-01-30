Anadolu Efes, Olympiakos ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Olympiakos ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile oynayacak. Maç TSİ 22.15'te başlayacak.

30.01.2025 10:16
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Olympiakos ile karşılaşacak.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 23 maçta 11 galibiyet, 12 mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, averajla 12. sırada yer alıyor.

Yunan ekibi ise 16 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ligde lider konumda bulunuyor.

Avrupa'da 860. randevu

Anadolu Efes, Olympiakos karşısında Avrupa kupalarında 860. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 859 karşılaşmada 483 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 612. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 611 müsabakanın 326'sını kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA

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