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Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Atina'da bulunan Oaka Altion'da TSİ 22.15'te başlayacak. Anadolu Efes, bu sezon 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 15. sırada yer alırken, Panathinaikos ise 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada bulunuyor. Anadolu Efes, bu maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 821. maçına çıkacak.

Anadolu Efes, Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak
08.01.2024 - 10:39,
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Oaka Altion'da oynanacak maç TSİ 22.15'de başlayacak.

Anadolu Efes, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak haftaya 15. sırada girdi. Panathinaikos ise bu sezon 11 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 4. sırada yer aldı.

821. Avrupa maçı

Lacivert-beyazlı takım, Panathinaikos müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 821. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 820 müsabakada 462 galibiyet alan Anadolu Efes, 358 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 573. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 572 mücadelenin 305'ini kazanan lacivert-beyazlılar, 267'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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