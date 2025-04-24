Anadolu Efes, Panathinaikos\'u Geçti

İSTANBUL,

SALON: OAKA Altion

HAKEMLER: Carlos Peruga Embid, Damir Javor, Tomislav Hordov

PANATHİNAİKOS: Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Gabriel, Hernangomez 4, Mitoglou 5, Ömer Yurtseven 10

ANADOLU EFES: Larkin 20, Nwora, Bryant 5, Smits 3, Thompson 6, Dozier JR 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Erkan Yılmaz, Willis 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-17

DEVRE: 42-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-50

EuroLeague Play-Off serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Panathinaikos'u 79-76 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncusu Shane Larkin, son saniyelerde attığı sayılarla Anadolu Efes'e galibiyeti getirdi ve 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Serinin bir sonraki maçı 30 Nisan'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.