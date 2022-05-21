Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu - Son Dakika
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BBC

Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

21.05.2022 21:46
Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Olympiakos'u 84-74'lük skorla mağlup eden Barcelona ise sezonu üçüncü sırada tamamladı.

EuroLeague finaline Anadolu Efes Vasilije Micic, Shane Larkin, James Anderson, Adrien Moerman, Tibor Pleiss; Real Madrid ise Alberto Abalde, Adam Hanga, Gabriel Deck, Guerschon Yabusele, Walter Tavares beşleriyle çıktı.

İspanyol devi özellikle pivotu Walter Tavares'in etkili oyunuyla maça ağırlığını koydu. Maçın ilk çeyreği, Real Madrid'in 15-14 üstünlüğüyle tamamlandı. Tavares'in sadece ilk çeyrekteki istatistikleri 12 sayı ve 7 ribaunddu.

Anadolu Efes, ikinci çeyrekte Real Madrid'e, Final Four'da Olympiakos ile oynanan yarı final maçında son saniye üçlüğüyle finali getiren Vasilije Micic ile direnmeye çalıştı.

Real Madrid ilk yarıyı 34-29 önde tamamladı. İlk yarıda ek skorer oyuncular Anadolu Efes'te 13 sayıyla Micic 13, Real Madrid'de ise 12 sayıyla Tavares'ti.

Üçüncü periyotta ise Anadolu Efes maça yeniden ortak oldu. Real Madrid son çeyreğe 42-40 önde girerken; Micic'in 17, Tavares'in 13 sayısı vardı. Periyodun sonuna doğru ise James Anderson ve Vincent Poirier sportmenlik dışı faul aldı.

Anadolu Efes dördüncü periyoda Micic'in üçlüğüyle başlayarak öne geçti ve Alman pilotu Pleiss'tan da skor katkısı almaya başladı. Karşılaşmanın son dakikaları büyük bir heyecana sahne oldu.

Anadolu Efes final maçını 58-57 kazanarak üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu.

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Kaynak: BBC

Anadolu Efes, Real Madrid, Euroleague, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu - Son Dakika

BBC

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SON DAKİKA: Anadolu Efes, Real Madrid'i 58-57 yenerek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu oldu - Son Dakika
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