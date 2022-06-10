Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon oyuncumuz Shane Larkin ile 2 yıllık sözleşme yeniledik. Shane, bu süre içerisinde NBA çıkış opsiyonuna da sahip olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Anadolu Efes, Shane Larkin ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı - Son Dakika

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