 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, Can'a verdiği emekler için teşekkür ederken, başarılar diledi.

01.02.2024 12:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes Spor Kulübü, basketbol takımı başantrenörü Erdem Can'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Erdem Can ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyeri için başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Anadolu Efes, basketbol, Erdem Can, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:27:51. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Efes Spor Kulübü, başantrenör Erdem Can ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement