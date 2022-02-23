Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek - Son Dakika
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

23.02.2022 09:30
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını ağırlayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, 20.30'da başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24 karşılaşmada 12 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 10. sırada bulunan Anadolu Efes, oynadığı son maçta Yunanistan'ın Olympiakos ekibine deplasmanda 87-85 yenilirken, 12. basamakta bulunan Maccabi Tel Aviv, İsrail'de oynanan karşılaşmada CSKA Moskova'yı 84-75 mağlup etti.

Avrupa kupalarında 752. randevu

Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv müsabakasıyla Avrupa kupalarında 752. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 751 karşılaşmada 427 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 504. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 503 karşılaşmada 270 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Türk Hava Yolları, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, İsrail, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek - Son Dakika


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