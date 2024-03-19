Anadolu Efes ve Anadolu Vakfı, 'Bir Kitap da Sen Getir' kampanyasını Aliağa Petkimspor maçında düzenleyecek

Spor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı ile Anadolu Vakfı'nın 2014 senesinden bu yana kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için birlikte düzenlediği "Bir Kitap da Sen Getir" kampanyası, bu yıl Aliağa Petkimspor maçında gerçekleştirilecek.

Lacivert-beyazlıların yaptığı açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi düzenlenecek kampanyaya destek vermek isteyen gönüllüler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oluşturulacak bağış noktalarına karalanmamış, boyanmamış ve iyi durumda olan ilk ve ortaokul seviyesindeki kitapları bırakabilecek.

Bağışta bulunan sporseverler, Anadolu Efes-Aliağa Petkimspor maçını ücretsiz izleyebilecek. Karşılaşmanın tarihi ise ilerleyen günlerde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak.

Anadolu Vakfı'nın gönüllü bursiyerleri de "Bir Kitap da Sen Getir" projesine destek olacak.

Anadolu Efes taraftarları, THY Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak Olympiakos ve 21 Mart Perşembe günü yapılacak Alba Berlin maçlarında da bağış noktalarına kitap bırakabilecek.

Her yıl Kütüphaneler Haftası'nda düzenlenen kampanya kapsamında bağışlanacak kitaplar, tasnif sürecinin ardından Anadolu Vakfı'nın belirleyeceği ihtiyaç sahibi okullara gönderilecek.

Bugüne kadar farklı illerdeki birçok okula bağış yapılmasını sağlayan kampanya kapsamında, 2023 yılında toplanan kitaplar da deprem felaketinden etkilenen bölgelerdeki okullara destek olunmasını için gönderilmişti.