Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...
14.07.2022 14:03
THY Euroleague'in 2022-23 sezonunda ilk haftanın programı belli oldu. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. İşte detaylar...
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THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
MAÇ PROGRAMI
- Panathinaikos-Real Madrid
- LDLC Asvel-Olimpia Milano
- Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
- Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
- Valencia-Baskonia
- Anadolu Efes-Kızılyıldız
- Alba Berlin-Partizan
- Barcelona-Olympiakos
- Virtus Bologna-AS Monaco