Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

MAÇ PROGRAMI