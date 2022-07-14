Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı... - Son Dakika
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Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...

14.07.2022 14:03
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı...

THY Euroleague'in 2022-23 sezonunda ilk haftanın programı belli oldu. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu. Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı. Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.

MAÇ PROGRAMI

  • Panathinaikos-Real Madrid
  • LDLC Asvel-Olimpia Milano
  • Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
  • Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
  • Valencia-Baskonia
  • Anadolu Efes-Kızılyıldız
  • Alba Berlin-Partizan
  • Barcelona-Olympiakos
  • Virtus Bologna-AS Monaco
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Son Dakika Spor Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko sahaya çıkıyor! İşte THY EuroLeague'de ilk hafta programı... - Son Dakika
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