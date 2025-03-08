Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Farklı Geçti - Son Dakika
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Spor

Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı Farklı Geçti

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 89-68 yenerek 14. galibiyetini elde etti. Elijah Bryant'ın 21 sayısı ve Vincent Poirier'in 29 verimlilik puanıyla öne çıktığı maçta, ekip soyunma odasına 39-42 geride girmişti.

08.03.2025 07:23
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SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Damir Javor, Jordi Aliaga, Hugues Thepenier

ANADOLU EFES: Thompson 8, Bryant 21, Poirier 18, Larkin 12, Ercan Osmani 3, Smits 11, Nwora 2, Oturu 8, Dozier 6, Beaubois

VİRTUS BOLOGNA: Holiday 4, Shengelia 17, Cordinier 8, Hackett 4, Zizic 5, Pajola 9, Morgan 11, Diouf 4, Polonara 2, Akele 4, Grazulis

1'İNCİ PERİYOT: 24-24

DEVRE: 39-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-52

Turkish Airlines EuroLeague'in 28'nci hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Anadolu Efes İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı ağıladığı maçtan 89-68 galip ayrıldı.

Karşılıklı sayılarla 24-24 eşitlikle sona eren ilk periyodun ardından özellikle konuk ekipten Tornike Shengelia'nın etkili oyununa özellikle Elijah Bryant ile yanıt veren Anadolu Efes soyunma odasına 3 sayı geride gitti.

3'üncü periyotta Larkin'in devreye girmesi ve pota altında Poirier'in sayılarının yanı sıra ribauntlardaki etkili oyunu ev sahibi ekibin oyunda üstünlüğü ele geçirerek öne geçmesini sağladı. Son periyotta da etkili oyunun sürdüren Bryant'a takım arkadaşları da ayak uydurunca temsilcimiz maçtan 21 sayılık farkla galip ayrılmayı başardı.

Maçın en skorer ismi Elijah Bryant 21 sayıyı üretirken Vincent Poirier 29 verimlilik puanıyla oynadı. Anadolu Efes bu sonuçla galibiyet sayısını 14'e çıkardı.

Kaynak: DHA

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