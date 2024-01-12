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Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı farklı mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı farklı mağlup etti

Euroleague'in 21'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti. Anadolu Efes bu galibiyetle 8. galibiyetini elde etti ve Virtus Bologna ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Anadolu Efes, Virtus Bologna\'yı farklı mağlup etti
12.01.2024 - 22:38,
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SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Mehdi Difallah, Milan Nedovic, Carlos Cortes

ANADOLU EFES: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Rıdvan Öncel 1, Thompson 26, Pleiss 6, Ercan Osmani, Oturu 6, Willis 9, Jones 10

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizizc 2, Dunston 4, Abass 2

1'İNCİ PERİYOT: 26-15

DEVRE: 50-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-54

Euroleague'in 21'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Virtus Bologna'yı 99-75 mağlup etti. Anadolu Efes bu mücadelenin ardından galibiyet sayısını 8'e yükseltti. Konuk ekip Virtus Bologna ise 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Mücadelenin en skorer ismi Anadolu Efes'te 26 sayı kaydeden Darius Thompson oldu.

Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında Barcelona'yı konuk edecek. Virtus Bologna ise sahasında ASVEL ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA
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