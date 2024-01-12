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Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı 99-75 mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı 99-75 mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 99-75 yendi. Ev sahibi ekip, mücadeleye Pleiss'in basketleriyle başlarken, ilk çeyreği 26-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, soyunma odasına 50-29 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısında da farkı koruyan Anadolu Efes, son çeyrekte üstünlüğünü sürdürerek maçı 99-75 kazandı.

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna\'yı 99-75 mağlup etti
12.01.2024 - 22:51,
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya)

Anadolu Efes: Larkin 11, Thompson 26, Beaubois 9, Ercan Osmani, Pleiss 6, Bryant 21, Rıdvan Öncel 1, Oturu 6, Willis 9, Jones 10

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 6, Cordinier 9, Belinelli 10, Polonara 5, Zizic 2, Lundberg 14, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Mickey 12, Dunston 4, Abass 2

1. Periyot: 26-15

Devre: 50-29

3. Periyot: 73-54

Beş faulle çıkan: 32.45 Pajola (Virtus Segafredo Bologna)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 99-75 yendi.

Pleiss'in basketleriyle mücadeleye başlayan ev sahibi ekip karşısında İtalyan ekibi 7-0'lık bir seri yaparak kısa sürede oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. Thompson'ın basketlerinin yanı sıra Pleiss'in de katkı vermesiyle 13-9 öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini değerlendirerek farkı 8 sayıya (19-11) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, mücadelenin ilk çeyreğini 26-15 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyrek İtalyan ekibinin basketiyle başlarken, kısa sürede bir kez daha 7-0'lık seri yapan ev sahibi ekip, mola dönüşünde de Beaubois'in üç sayısıyla farkı 19 sayıya (36-17) çıkardı. İlk yarı boyunca agresif savunmayla rakibini hücumda zor durumda bırakan Anadolu Efes, yakaladığı fırsatları kolayca değerlendirdi ve soyunma odasına 50-29 galip gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Anadolu Efes 20 sayılık farkı uzun süre korurken İtalyan ekibi hızlı hücumlarda yakaladığı fırsatları bu bölümde de değerlendirmekte güçlük çekti. Rahat bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, son periyoda da 73-54 önde girdi.

Bryant ve Thompson'ın basketleriyle başladığı son çeyrekte üstünlüğünü devam ettiren Anadolu Efes, karşılaşmayı 24 sayı farkla 99-75 kazandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı 99-75 mağlup etti - Son Dakika


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