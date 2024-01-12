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Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti - Son Dakika
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Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna'yı mağlup etti

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımını 99-75 yenerek galibiyet elde etti. Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, maçın ardından yaptığı açıklamada her maçın final niteliğinde olduğunu belirtti ve Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerleri anarak başsağlığı diledi. Can, takımının agresif bir oyun sergilediğini ve önlerinde uzun bir süreç olduğunu vurguladı.

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna\'yı mağlup etti
12.01.2024 - 23:32,
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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini 99-75 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Erdem Can, sezonun geri kalanında her maçın final olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasına Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerleri anarak başlayan Can, "Ailelerimize ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum." dedi.

Bu akşam agresif bir oyunla galibiyete ulaştıklarını belirten Can, "Bu maça kadar kötü oynamadığımız pek çok maçı küçük hatalarla kaybettik. Uzun zamandır deplasmanda oynuyorduk şimdi 2 maçlık iç saha periyodu var. Hala eksik oyuncularımız var ama bu maçta çoğu oyuncumuz orijinal pozisyonlarında oynadı. Savunma istediğimiz seviyedeydi. Avrupa Ligi uzun bir süreç bundan sonra bizim için her maç final havasında geçecek. İçerideki maçlar bizim için çok önemli. Bu maçtan sonra 8 maç evimizde olacak. Ama bundan bağımsız her maça final gibi çıkmalıyız. İlk günden beri hedeflerimiz var. Bunun için elimizden geleni yapmakta kararlıyız." diye konuştu.

Virtus Segafredo Bologna Başantrenörü Luca Banchi ise "Anadolu Efes ilk dakikadan itibaren agresif oynadı. Biz de karşılık veremedik. 15 tane kaçırdığımız atış var, 8 hücum ribaunduna karşı 0 hücum ribaundumuz var. Rakibimiz bugün farklı bir seviyede oynadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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