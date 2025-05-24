SALON: Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Kerem Yılmaz, Ali Serkan Emlek
ANADOLU EFES: Danıel Oturu 17, Rolands Smits 17, Derek Wıllıs 14, Darıus Thompson 12, Elıjah Bryant 10, Rıdvan Öncel 6, Larkin 6, Erkan Yılmaz 5, Doğuş Özdemiroğlu 2, Jordan Nwora 1
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Yiğit Arslan 18, Dustın Sleva 13, Conor Morgan 13, Berk İbrahim Uğurlu 10, Jonah Mathews 9, Emanuel Terry 9, Uros Plavsic 6, Kerem Konan 5, Kyle Allman 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-27
DEVRE: 39-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-73
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 28'inci hafta erteleme maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 90-87'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Fibabanka ilk çeyrekte rakibi Anadolu Efes'e 27-20'lik üstünlük kurarken ilk devreyi 51-39 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar 3'üncü çeyreği 73-66'lık skorla önde bitirse de son çeyrekte geriden gelen Anadolu Efes maçı 90-87'lik skorla kazandı.
Son Dakika › Spor › Anadolu Efes Zorlu Maçta Beşiktaş'ı Geçti - Son Dakika
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