Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp

07.04.2022 11:54
Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp

Türkiye Genç Milli Boks Takımı, Azerbaycan ve Cezayir ile birlikte Erzurum'da ortak kamp yapıyor.

Türkiye Genç Milli Boks Takımı, Azerbaycan ve Cezayir ile birlikte Erzurum'da ortak kamp yapıyor. Sporcular Anadolu'nun zirvesinde kamp yapmaktan oldukça mutlu.

Türkiye Boks Federasyonu, Azerbaycan ve Cezayir Boks Federasyonlarının işbirliği ile Erzurum'da Genç Milli Takımlar üçlü kamp yapıyor.

18 Mart'ta başlayan ve 10 Nisan 2022 tarihine kadar sürecek olan Genç Milli Boks Takımı üçlü kampı oldukça verimli geçiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde konaklayan ve KYK Spor Salonu'nda her gün 16: 00-18: 00 saatleri arasında kamp yapan genç boksörler Erzurum'da kamp yapmaktan oldukça mutlu.

Erzurum'dan iki boksör yer alıyor

Erzurumlu Antrenör Mustafa Kalkan ile Turgut Dereköylü ve Serdar Bozer yönetimindeki Genç Milli Boks takımında Erzurum'dan iki sporcu da yer alıyor. 51 kiloda Selahattin Çinibulan ile 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ Ay-yıldızlı takımda kalıcı olmak için çalışıyor.

Gözgeç ve Öztürk ziyaret etti

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de Türkiye, Azerbaycan ile Cezayir genç milli takımlarının yaptıkları ortak kampı ziyaret ederek çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldılar. Sporcular ve antrenörler kampın çok iyi geçtiğini ifade ettiler.

Avrupa şampiyonasına katılacak

Genç Milli Boks Takımı Antrenörü Mustafa Kalkan, Erzurum kampında yapılacak olan müsabakalarda boks milli takımın belirleneceğini belirterek, "Burada yapacağımız kampın ardından Genç Milli takımımız kadrosu belli olacak. 13 Mayıs'ta Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" diye konuştu. - ERZURUM

Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp
Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp

YORUMLAR
500
Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya Kayserili muaythai sporcularından 10 altın madalya 30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada (2) 30 dakikada sonuç veren yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti pazartesi piyasada (2)

Türkiye, Erzurum, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
10:59 MHP lideri Bahçeli'den anket şirketlerine: Anketleri yaparken Kandil'de mi dolaşıyorsunuz?
10:52 7 Nisan gram altının fiyatı 913 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:06:07. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu'nun zirvesinde ortak kamp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement