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Anadolu Üniversitesi Antalya'da kamp yapıyor

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, lige verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştiriyor. Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetimindeki oyuncular, günde çift antrenman yapıyor ve maçlara hazırlanıyor.

Anadolu Üniversitesi Antalya\'da kamp yapıyor
05.01.2024 - 10:45,
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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, lige verilen arada Antalya'da kamp gerçekleştiriyor.

2023-2024 sezonu TFF 3. Ligde 20 Aralık'ta oynanan maçlarla devre arasına girilmişti. TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz gün Antalya'ya giderek kampa girdi. Mavi-beyazlı ekibin oyuncuları, Teknik Direktör Sertaç Gezer yönetiminde günde çift antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Ligde ikinci yarı 21 Ocak Pazar günü oynanacak maçlarla başlarken, Anadolu Üniversitesi sahasında Sapanca Gençlikspor'u konuk edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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