Anadolu Üniversitesi Spor Ödüllerini Dağıttı

Anadolu Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlarda derece elde eden sporcular ile 40. Geleneksel Spor Turnuvası'nda başarılı olan öğrenci ve personel takımlarını ödüllendirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Spor Ödülleri 2026 Töreni'ndeki konuşmasına yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Üniversitesinin spor alanındaki köklü geleneğine dikkati çekerek, sporun üniversite kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesinin öğrencilerine ve çalışanlarına geniş spor imkanları sunduğunu kaydeden Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Hem bireysel hem de takım sporlarında güçlü bir altyapıya sahibiz. Bu altyapının ve spor kültürünün sonucu olarak bugüne kadar 1000'den fazla milli sporcu yetiştirmiş bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Kampüsümüzde yıl boyunca düzenlenen turnuvalarda mücadele eden, dostça rekabet eden ve sporun birleştirici gücünü yaşatan tüm öğrencilerimizi ve personelimizi gönülden kutluyorum."

Konuşmanın ardından TÜSF tarafından düzenlenen şampiyonalarda derece elde eden takım ve bireysel sporcular ile Anadolu Üniversitesi 40. Geleneksel Spor Turnuvası'nda başarılı olan öğrenci ve personel takımlarına kupa, madalya ve başarı belgeleri takdim edildi.

Törende ayrıca Avrupa Üniversiteler Şampiyonası genel klasmanında Avrupa ikinciliği elde eden ve Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından Polonya'da düzenlenen Oryantiring Şampiyonası'nda başarılı sonuçlara imza atan Anadolu Üniversitesi sporcuları da ödüllendirildi.