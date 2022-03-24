Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları Erzurum'da sona erdi - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları Erzurum'da sona erdi

24.03.2022 19:01
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları Erzurum'da sona erdi

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları tamamlandı.

Erzurum'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi'nde yüzme grup müsabakaları tamamlandı.

Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu'nda dün başlayan ve 11 ilden 167 sporcunun katıldığı organizasyon, bugün yapılan yarışların ardından sona erdi.

Yarışlarda dereceye giren sporcu ve takımlara törenle ödülleri verildi.

Erzurum Yüzme İl Temsilcisi Ümit Furkan Aknar, AA muhabirine, güzel bir atmosferde düzenlenen organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiğini belirten Aknar, "Organizasyonun tamamlanması nedeniyle dereceye giren sporculara madalyalarını vereceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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