Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi

28.06.2022 19:59
Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi

Şırnak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi.

Şırnak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde bulunan, Cudi Dağı manzaralı 2'si kapalı, 4'ü açık, 6 tenis kortunda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi oynanan çeyrek final tenis müsabakalarının ardından sona erdi.

Programa, Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yılmaz, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak Tenis Spor Kulübü Başkanı Selma Özçınar, sporcular ile antrenörler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Şırnak Valiliğinin desteğiyle Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde düzenlenen tenis müsabakalarına, 15 ilden toplam 148 sporcu katıldığı ve 26 Haziran'da başlayan çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, "İlimizde çok ciddi organizasyonlar yapılıyor. Bu sene Uluslararası Cudi Cup, UYAFA ve şimdi de Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek finalleri yapıldı. Pek çok etkinlik yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Şırnak spor kenti olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçte en başta valilik olmak üzere yanımızda olan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Şırnak dahil 14 ilden katılım sağlayan sporcularımızı Şırnaklı hemşerilerimiz çok sevdi. İnşallah güzel duygularla ayrılacaksınız. Buradan gittiğinizde Şırnak'ın birer gönül elçileri olarak burada gördükleriniz güzel şeyleri tanıtmanızı ve paylaşmanızı istiyoruz. Şırnak artık sporuyla, sanatıyla, kültürüyle ve her alanda ilmiyle, bilimiyle öncü bir şehir olacaktır. Şırnak'ın artık böyle anılmasını arzuluyoruz. Buraya katılan bütün sporcu, takım ve şehirlere şükranlarımı arz ediyorum. Asıl olan bu turnuvaya katılmak, sporun içinde olmak ve sizler bunu başardınız. Sonuç ne olursa olsun hepinizi tebrik ediyorum. Dereceye giren takımları da kutluyorum. Yarı final Trabzon'da yapılacak. İnşallah final yine Şırnak'ta yapılır ve bu konuda beklentilerimiz var. Bundan sonraki süreçlerde başarılı olmanızı diliyorum. Temennim sporun içinde kalmanız. Gençlik ve Spor Bakanlığın her zaman yanınızda ve destekçiniz. 26- 28 Haziran'da oynanan müsabakalarda erkeklerde birincilikte, A grubunda Ağrı, B grubunda Iğdır, C grubunda Hakkari olurken, ikincilikte, A grubunda Bitlis, B grubunda Siirt ve C grubunda Adıyaman oldu. Kızlarda birincilikte, A grubunda Batman, B grubunda Siirt ve C grubunda Tunceli olurken ikincilikte A grubunda Malatya, B grubunda Hakkari ve C grubunda Bingöl oldu" dedi.

Müsabakalarda başarılı olan, birinci ve ikincilikle grubunu bitiren takımlar, 1-4 Temmuz'da Trabzon'da gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

gençlik, Şırnak, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi tenis müsabakaları sona erdi - Son Dakika

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