ANALİG Basketbol Seçmeleri Kayseri'de - Son Dakika
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ANALİG Basketbol Seçmeleri Kayseri'de

ANALİG Basketbol Seçmeleri Kayseri\'de
12.06.2026 11:00
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Kayseri'de 16 Haziran 2026'da ANALİG basketbol seçmeleri düzenlenecek, yalnızca bir takım oluşturulacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Kayseri İl Seçmeleri, 16 Haziran 2026 tarihinde Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. 2012, 2013 ve 2014 doğumlu sporcuların katılacağı seçmelerde il takımını temsil edecek tek ekip oluşturulacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol İl Seçmeleri için hazırlıklar tamamlandı. Kulüp yöneticileri, antrenörler ve velilere yapılan duyuruda, seçmelerin 16 Haziran 2026 Salı günü Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenleneceği bildirildi. Seçme programına göre kız sporcular saat 18.00-19.30 arasında, erkek sporcular ise saat 19.30-21.00 arasında değerlendirmeye alınacak. 2012, 2013 ve 2014 doğumlu basketbolcuların katılabileceği seçmeler sonucunda, bu yaş gruplarından yalnızca bir il takımı oluşturulacak.

Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam, seçmelere katılacak sporcuların belirtilen saatlerde salonda hazır bulunmalarını istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ANALİG Basketbol Seçmeleri Kayseri'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Feyza Özer Feyza Özer:
    umarım katılacak çocuklarımız iyi bir şekilde değerlendirilir ve bu seçmeler onların geleceğine kapı açar ama başarılı olmak için ne yapılacağını merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Salih Gönültaş Salih Gönültaş:
    tamam güzel de yetkililer bu seçmelerden sonra çıkan çocuklara ne yapacak sporcu yetiştirme konusunda ciddi bir plan var mı yoksa havada mı kalacak 0 0 Yanıtla
  • Selma Berber Selma Berber:
    bu yaşta çocuklarımızın spor yapması iyi ama bir takım oluşturmak yeterli midir şimdilerde herkes maddi zorluk çekiyor seçmelere katılacak ailelerin de maliyeti vardır bunu da düşünmek lazım 0 0 Yanıtla
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