ANALİG Hentbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika
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ANALİG Hentbol Müsabakaları Başladı

ANALİG Hentbol Müsabakaları Başladı
24.06.2026 20:47
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ANALİG Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, 310 sporcu ile Muş'ta başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Yeni Spor Salonu'nda başladı. Organizasyonda toplam 310 sporcu, antrenör ve idareci mücadele ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalarla başladı. Farklı illerden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda hentbol heyecanı ilk düdükle birlikte başladı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda 145 erkek ve 115 kız sporcu yer alırken, 50 antrenör ve idareciyle birlikte toplam 310 kişi müsabakalara katılım sağladı. Karşılaşmalar boyunca sporcuların performansları tribünlerden de ilgiyle takip edildi. Müsabakaları yerinde takip eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, organizasyona katılan tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu. Sporcular ve teknik ekiplerle bir araya gelen Kılıç, gençlerin sportif gelişimine katkı sunan organizasyonların önemine dikkat çekti. Bölgesel düzeyde düzenlenen ANALİG Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakalarının belirlenen program kapsamında devam edeceğini belirten Müdür Kılıç, başarılı olan takımların bir üst aşamada mücadele etme hakkı kazanacağını söyledi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yaşam, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Spor ANALİG Hentbol Müsabakaları Başladı - Son Dakika

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