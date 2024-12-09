Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu - Son Dakika
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Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu

Ancelotti, Arda Güler\'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesinde milli futbolcu Arda Güler'in geleceği hakkında bilgi verdi. Ancelotti, transfer dedikoduları hakkında 'Arda ve Endrick takımda kalacak' dedi ve genç oyunculara karşı önyargısı olmadığını belirtti. Ayrıca, Arda Güler'e orta saha rotasyonunda daha fazla şans verme kararı aldığını ifade etti.

09.12.2024 21:25
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atalanta maçı öncesinde milli yıldızımız Arda Güler'in geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"ARDA TAKIMDA KALACAK"

Tecrübeli çalıştırıcı, çıkan transfer dedikoduları hakkında, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, ister 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmanız gerekiyor" dedi.

"BİR ÖNYARGIM YOK"

İtalyan isim son olarak, "Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim" sözlerini sarf etti.

DAHA FAZLA FORMA ŞANSI VERECEK

Öte yandan AS'ın haberine göre; Carlo Ancelotti, Arda Güler'e orta saha rotasyonunda daha fazla şans verip milli yıldızın sürelerini artırma kararı aldı.

ARDA GÜLER'İN PERFORMANSI

Bu sezon İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 17 maça çıkan milli yıldızımız, 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

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Son Dakika Spor Ancelotti, Arda Güler'in ayrılık iddialarına tek cümleyle son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    İnşaallah Gider de Bizde Rahat Ederiz Gereksiz Velet 1 15 Yanıtla
  • Muhammed null:
    Bende arda haberi gelmedi bugun bir eksiklik var :) 3 9 Yanıtla
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