Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor - Son Dakika
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Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Carlo Ancelotti'nin 83. dakikada Arda Güler'e yine forma şansı vermemesi Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna alan Ancelotti'ye tepki gösteren futbolseverler, Arda Güler için destek mesajları paylaştı.

20.02.2025 09:28
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Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Madrid, Manchester City'i 3-1 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

3-0 ÖNDEYKEN BİLE OYUNA ALMADI

Karşılaşmada Arda Güler süre almazken, Ancelotti'nin 83. dakikada takımı 3-0 öndeyken yaptığı değişiklik Türk futbolseverlerin büyük tepkisini çekti. Ancelotti'nin, dakikalar 83'ü gösterdiğinde yaptığı değişiklik ise büyük tepki çekti.

Ancelotti, Real Madrid 3-0 öndeyken 83. dakikada Modric'i oyuna aldı. Arda Güler'i izlemek için ekran başında olan Türk futbolseverler ise bu değişiklikle büyük şok yaşadı. Futbolseverler, ciddi bir skor avantajı yakalanmışken Arda Güler'in oyuna alınmamasına tepki gösterdi. Arda Güler için destek mesajları paylaşıldı.

Ancelotti\'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler\'e destek mesajı yağıyor

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Son Dakika Spor Ancelotti'den Türk taraftarları çıldırtan hamle: Arda Güler'e destek mesajı yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Yildiray:
    daha iyisi var demekki yoksa kendi ayağına sıkar mı teknik direktör? 9 30 Yanıtla
  • Osman A:
    Amcolottine yapıştırayım 20 3 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Malesef Arda'nın kendisini geliştirmesi lazim üç pastan ikisini geriye yapıyor. cesaret ve öz guven eksikliği var. 10 10 Yanıtla
  • Tahir Atli:
    fizik gücü yok niye risk alsın. 5 9 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Ceballos oynuyor ama Arda yedek kalıyorsa sorun hocada değil Arda'dadır. 0 2 Yanıtla
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