Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. Bunun üzerine İstanbul ekibinin golcü futbolcusu Mbaye Diagne'den tepki geldi.

DIAGNE'DEN BOMBA YORUM

Senegalli golcü Diagne, Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile yolları ayırdığını açıkladığı gönderiye ağlayan ve kızgın yüz emojilerini kullanarak yorumda bulundu.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Mbaye Diagne, bu sezon Fatih Karagümrük formasını 32 maçta giydi. Senegalli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.