Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum - Son Dakika
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Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum

24.05.2023 16:23

Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük'ün golcüsü Mbaye Diagne, İtalyan hoca Andrea Pirlo ile yolların ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Senegalli futbolcu, kulübün Pirlo ile ayrılığı açıkladığı gönderinin altına kızgın ve ağlayan yüz emojileriyle yorum yapması dikkat çekti.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Andrea Pirlo ile yolları ayırdı. Bunun üzerine İstanbul ekibinin golcü futbolcusu Mbaye Diagne'den tepki geldi.

DIAGNE'DEN BOMBA YORUM

Senegalli golcü Diagne, Fatih Karagümrük'ün Pirlo ile yolları ayırdığını açıkladığı gönderiye ağlayan ve kızgın yüz emojilerini kullanarak yorumda bulundu.

Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Mbaye Diagne, bu sezon Fatih Karagümrük formasını 32 maçta giydi. Senegalli futbolcu bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum
Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum
YORUMLAR
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Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum Pirlo'nun ayrılmasıyla çılgına dönen Diagne'den Karagümrük'ün paylaşımına benzeri görülmemiş yorum

Fatih Karagümrük, Andrea Pirlo, Mbaye Diagne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum - Son Dakika
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