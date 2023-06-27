Andrea Pirlo, Serie B takımı Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Andrea Pirlo, Serie B takımı Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Andrea Pirlo, Serie B takımı Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

27.06.2023 21:06

Fatih Karagümrük'ten ayrılan Andrea Pirlo, Serie B ekibi Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İtalyan teknik adamın, Karagümrük'teki performansı beklentileri karşılayamamıştı.

Son olarak İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Serie B takımından yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Büyük beklentilerle takımın başına getirilen Andrea Pirlo, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'le 34 maça çıktı. İtalyan hoca bu karşılaşmalarda 1.29'luk puan ortalaması tutturdu.


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SON DAKİKA: Andrea Pirlo, Serie B takımı Sampdoria ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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