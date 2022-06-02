Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır - Son Dakika
Üye Girişi

Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır

02.06.2022 23:31
Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, "Bu takımı yenmek gerçekten çok önemli bir şey. Son Euroleague şampiyonu onlar.

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, "Bu takımı yenmek gerçekten çok önemli bir şey. Son Euroleague şampiyonu onlar. Çok iyi oyuncuları ve harika bir antrenörleri var. Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi dördüncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes'i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirirken, müsabakanın ardından Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Anadolu Efes'i mağlup etmenin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Pistiolis, "Bu galibiyeti büyük bir coşku şeklinde tanımlayabilirim. Bu takımı yenmek gerçekten çok önemli bir şey. Son Euroleague şampiyonu onlar. Çok iyi oyuncuları ve harika bir antrenörleri var. Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır. Bu takıma karşı savaşmak bizim için çok önemli. Burada taraftarımız için, birbirimiz için bu galibiyeti elde etmek çok önemli" diye konuştu.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE DAHA FAZLA OYUNCUMU OYNATAMADIĞIM İÇİN KENDİMİ SUÇLU HİSSEDİYORUM"

Takımdaki herkesin oynamaya hazır olduğunu ve daha geniş bir rotasyon kullandıklarını belirten Yunan başantrenör, "Dakikaların dağılımına bakarsanız, bizim daha derin bir rotasyon kullandığımızı görürsünüz. Dürüst olmak gerekirse daha fazla oyuncumu oynatamadığım için kendimi suçlu hissediyorum. Çünkü bütün oyuncularıma inanıyorum. Bütün oyuncularıma güvenim var. Herkes, takımda bir bağlılık olduğunu anlamış durumda. Bu bir kazan ya da evine dön maçı. O karşılaşmayı en iyi opsiyonlarla oynamak durumundayız" diyerek sözlerini noktaladı.

YORUMLAR
500
Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak Anadolu Efes-Galatasaray Nef serisinde dördüncü maç yarın yapılacak
Kaynak: DHA

Anadolu Efes, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır - Son Dakika


Son Dakika
23:08 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye çıkışı: Endişeleri ele almalı ve sonra ileriye doğru ortak bir yol bulmalıyız
22:57 Kahramanmaraş'ta etkili olan fırtına çatıyı uçurdu! O anları kayda alan kadının panik halleri dikkat çekti
22:23 Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Süper Lig'e çıkan son takım oldu
22:01 ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
21:56 Beşiktaş, Romain Saiss ile prensip anlaşmasına vardı
21:54 Arazi anlaşmazlığı yaşadığı aileden 3 kişiyi vurdu
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 23:45:25. #1.12#
SON DAKİKA: Andreas Pistiolis: Bazen kimi yendiğinizi düşünürseniz zafer daha da büyük bir değer kazanır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement