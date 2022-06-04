Aslen Kütahya Emet ilçesi Günlüce Köyünden olan ve 12 yaşında Kütahya basketbol takımında spor hayatına başlayan 17 yaşında Anıl İhsan Akgül, 2017 Bandırma BK Basketbol takımına transfer olmuştu. Daha sonra 2020 yılında Beşiktaş Basketbol takımına transfer olan, aynı zamanda İstanbul Doğa Koleji 'nde eğitim öğretim hayatına devam eden, pota altı başarılı oyunu ile dikkat çeken 2.08 boyundaki genç basketçimiz Anıl İhsan Akgül genç milli takıma davet edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Anıl İhsan Akgül, Genç Milli Takıma davet edildi - Son Dakika

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