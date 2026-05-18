Anıl Yaşar: Sevincim Yapay Zeka ile Değiştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anıl Yaşar: Sevincim Yapay Zeka ile Değiştirildi

18.05.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsporlu Anıl Yaşar, gol sevincinin yapay zeka ile değiştirildiğini ve özür diledi.

Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, mücadelenin son dakikaların attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili sosyal medyada yapay zekayla yapılmış görüntülerinin olduğunu söyleyerek, "Öyle bir hareketim olmadı. Asla ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. Eğer kırdığım üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Biz inanılmaz bir şey başardık. Gelen 3. golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. Maçtan sonra da adıma paylaşılmış görüntüler gördüm. Bazı görüntüler yapay zekayla oluşturulmuş. Öyle bir hareketim olmadı. Asla ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. Eğer kırdığım üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işle çok büyük gurur duyuyorum"

Son dakikalarda attıkları golün ardından ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Yaşar, "Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok büyük gurur duyuyorum. Böyle bir durumun kendi adıma gölge düşürmesini istemem. 3. golle beraber duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anıl Yaşar: Sevincim Yapay Zeka ile Değiştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:25:05. #7.12#
SON DAKİKA: Anıl Yaşar: Sevincim Yapay Zeka ile Değiştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.