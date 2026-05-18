Anıl Yaşar: Sevincim Yapay Zeka ile Değiştirildi

Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, mücadelenin son dakikaların attığı golün ardından yaptığı sevinçle ilgili sosyal medyada yapay zekayla yapılmış görüntülerinin olduğunu söyleyerek, "Öyle bir hareketim olmadı. Asla ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. Eğer kırdığım üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eyüpsporlu futbolcu Anıl Yaşar, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Biz inanılmaz bir şey başardık. Gelen 3. golle beraber inanılmaz bir duygu patlaması yaşadım. Maçtan sonra da adıma paylaşılmış görüntüler gördüm. Bazı görüntüler yapay zekayla oluşturulmuş. Öyle bir hareketim olmadı. Asla ağzımdan kötü bir laf da çıkmadı. Eğer kırdığım üzdüğüm insanlar varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı.

"Yaptığımız işle çok büyük gurur duyuyorum"

Son dakikalarda attıkları golün ardından ligde kaldıkları için çok mutlu olduğunu aktaran Yaşar, "Biz takım olarak imkansızı başardık. Yaptığımız işle çok büyük gurur duyuyorum. Böyle bir durumun kendi adıma gölge düşürmesini istemem. 3. golle beraber duygu patlaması yaşadım. O gol gelmese biz küme düşüyorduk" diye konuştu. - İSTANBUL